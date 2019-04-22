Си Цзиньпин выразил соболезнования властям и народу Шри-Ланки после взрывов

Пекин, , 11:37 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отправили телеграммы со соболезнованиями своим шриланкийским коллегам после множественных взрывов, прогремевших в церквях и отелях во время празднования Пасхи на Шри-Ланке, сообщает 22 апреля газета «Жэньминь жибао».

В своей телеграмме от 21 апреля президенту Шри-Ланки Майтрипала Сирисене, Си заявил, что был глубоко потрясен, узнав о серии терактов в этой стране, которые привели к чудовищным жертвам.

«От имени китайского правительства и народа, а также от собственного имени, выражаю свои глубочайшую скорбь по жертвам и искреннее сочувствие пострадавших и их семьям, а также семьям жертв», — добавил председатель Си.

Китайское правительство и народ будут твердо поддерживать народ Шри-Ланки, а также оказывать содействие правительству этой страны в деле поддержания национальной безопасности и стабильности, заявил Си.

В тот же день премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также выразил свои соболезнования премьер-министру Шри-Ланки Ранилу Викремесингхе в связи с атаками.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов на Шри-Ланке погибло более 290 человек, сотни получили ранения, среди погибших есть двое граждан Китая. Полиция арестовала 13 подозреваемых в атаке.

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