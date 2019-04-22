Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM

Полиция Санкт-Петербурга расследует преступление, в котором подозревается любитель здорового образа жизни. Однако, в случае поимки, его ждет уголовная ответственность за грабёж. Возможно, грабителю также инкриминируют применение насилия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ночью 22 апреля в полицию Приморского района обратилась 29-летняя петербурженка, которая в минувшее воскресенье около 21:00 мск на Приморском проспекте пыталась сделать селфи на «Айфон» под транспортной развязкой.

«Проезжавший мимо на роликах мужчина вырвал из рук телефон и скрылся. Ущерб составил 75 тысяч рублей», — отметили в Главке МВД.

Как позже установили медики, к которым обратилась потерпевшая, у нее диагностированы травмы руки.

Полиция принимает меры к розыску и задержанию злоумышленника.