ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие семь раз

Соледар, ДНР, , 11:25 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 47 единиц боеприпасов, сообщили 22 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении украинские силовики выпустили девять мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Донецк (посёлок шахты Трудовская, Александровка)», — сказано в сообщении.

Как отметили в СЦКК, в результате обстрела Петровского района Донецка повреждения получили два дома. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 83 единицы боеприпасов, обстреляв четыре населённых пункта.

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