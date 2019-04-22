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В Казахстане госпитализированы 20 школьников после посещения столовой

Происшествия

Управление охраны общественного здоровья Актюбинска провело проверку школьной столовой

Актюбинск, Казахстан, 22 апреля 2019, 11:01 — REGNUM  В Актюбинске с пищевым отравлением были госпитализированы 20 школьников и один учитель, сообщили 22 апреля в департаменте охраны общественного здоровья Актюбинской области.

Отмечается, что все пациенты связывают свое отравление с посещением школьной столовой 19 апреля. Управление охраны общественного здоровья Актюбинска провело проверку столовой.

В результате было выявлено отсутствие документов, подтверждающих качество мяса курицы и рыбного фарша, а также отсутствие термометра в морозильной камере и другие нарушения.

Напомним, 15 апреля в инфекционные больницы Казахстана обратились четверо взрослых и один ребенок с диагнозом — острая кишечная инфекция. Пациенты связывают свое состояние с употреблением торта «птичье молоко» одного производителя.

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Массовые пищевые отравления
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