Экс-руководство ульяновского предприятия подозревают в получении взяток

Ульяновск, , 10:48 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по безопасности общества «Тепличное». Его подозревают в получении около 260 тыс. рублей взятки, сообщает областное следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что с октября 2017 года по май 2018 года обвиняемый получил от предпринимателя из Мордовии через посредника — начальника службы безопасности общества «Тепличное» — 257 тыс. рублей взятки за заключение долгосрочного договора поставки удобрений для нужд предприятия.

«Денежные средства предприниматель переводил на банковскую карту начальника службы безопасности, который затем их обналичивал и передавал обвиняемому», — говорится в сообщении.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размере»).

В следственном управлении также отмечают, что ранее установлена причастность к получению от предпринимателя около 1,27 млн рублей бывшим заместителем генерального директора по основному производству предприятия. Следствие полагает, что деньги переводились на банковские карты обвиняемой и ее супруга, которые она впоследствии обналичивала.

Отметим, что в прошлом году ушло в суд уголовное дело в отношении бывшей заведующей детского сада компенсирующего вида в Ульяновске, обвинённой в получении взятки и мошенничестве. По данным следствия, с 2011 по 2018 годы обвиняемая получала от жителей города от 15 до 80 тыс. рублей за прием детей в дошкольное учреждение, организуя изготовление фиктивных медицинских. Всего установлено пять эпизодов преступной деятельности.