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Под Тулой многоквартирный дом сгорел из-за пала травы

Происшествия

Четыре семьи остались без крова

Донской, Тульская область, 22 апреля 2019, 10:46 — REGNUM  Четыре семьи остались без крова из-за пожара в Донском Тульской области днем 21 апреля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, пожар произошел около 14:50 в многоквартирном доме по улице Строительной.

Пожар удалось ликвидировать менее чем за час. Обошлось без погибших и пострадавших, но дом получил серьезные повреждения: сгорела кровля по всей площади, прогорело потолочное перекрытие над тремя квартирами. В квартирах частично закоптились стены и потолок.

Проконтролировать расселение жителей сгоревшего дома глава региона поручил первому вице-губернатору Вячеславу Федорищеву, сообщило управление пресс-службы облправительства. Всего в доме проживали четыре семьи, пока жителям было предложено временное расселение в гостинице города.

По предварительным данным, пожар возник на одном из полей Узловского района, затем перекинулся на стоявший рядом дом, который находился на территории Донского.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные степные пожары прошлись 19 и 20 апреля по Забайкальскому краю: пострадало 17 населённых пунктов, сгорело более ста домов и тысячи домашних животных.

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Травяные пожары
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