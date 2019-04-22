Взрыв на пекарне произошел в Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие

Нальчик, , 10:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии из-за взрыва разрушено здание частной пекарни. Пострадали два человека — 56-летний мужчина и 80-летняя женщина. Инцидент произошел утром 21 апреля в селе Былым Эльбрусского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным спасательного ведомства, на месте происшествия работали 14 спасателей с привлечением четырех единиц техники. Женщину, оказавшуюся засыпанной в результате обрушения здания, пришлось деблокировать из-под завалов. В настоящее время пострадавшие находятся в районной больнице города Тырныауза.

Предварительно причиной инцидента названа вспышка газово-воздушной смеси. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года при взрыве газа в частном доме в селе Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии пострадали три человека, в том числе трехлетний ребенок, который получил до 60% ожогов тела. Взрыв не вызвал открытого горения, но жилое помещение частично разрушилось.

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