Нижний Новгород, , 10:18 — REGNUM

В Нижнем Новгороде в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали шесть человек. Дети среди раненых нет, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Информация о происшествии поступила сегодня, 22 апреля, около 01:21. В Московском районе Нижнего Новгорода столкнулись автобус и грузовой автомобиль. По данным ведомства, в результате аварии пострадали шесть человек: трое госпитализированы в клиническую больницу, троим пассажирам медицинская помощь оказана на месте происшествия.

По данным СМИ, автобус был с номерами Чувашии.

По информации МВД по Нижегородской области, в январе-марте текущего года в регионе зарегистрировано 1071 дорожно-транспортное происшествие, что на 1,9% больше аналогичного прошлогоднего уровня. В ДТП ранены 1447 человек (+5,9%), погибли 62 человека (-7,5%). Основные причины аварий — несоответствие скорости конкретным условиям (19,5%), несоблюдение очередности проезда (20,1%), выезд на полосу встречного движения (17,4%), нарушение правил проезда пешеходного перехода (10,8%).