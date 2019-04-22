Более 20 иностранцев хотели проникнуть на Алтай с изменёнными паспортами

Барнаул, , 09:55 — REGNUM Иностранцы, которым по различным причинам не разрешён въезд на территорию России, идут на различные ухищрения, в том числе связанные с изменением установочных данных в паспортах. С начала 2019 года на алтайском участке государственной границы выявлено более 20 таких лиц, сообщил сегодня, 22 апреля, корреспонденту ИА REGNUM представитель Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Михаил Михайлов.

«Как правило, установочные данные в документах изменяют иностранцы, которые заведомо знают, что въезд в Россию им не разрешён по различным основаниям. В начале апреля 2019 года в течение одного часа сотрудники пограничного контроля выявили двух граждан Центрально-Азиатского региона, которые использовали вышеуказанный способ для незаконного пересечения государственной границы в автомобильных пунктах пропуска «Веселоярск» (Рубцовский район) и «Кулунда"(Кулундинский район). В обоих случаях в документах у иностранцев полностью были изменены установочные данные, кроме даты рождения», — пояснил пограничник.

По словам Михаила Михайлова, установлено, что указанные граждане ранее уведомлены о неразрешении им въезда на территорию России. Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена ч. 2 ст. 322 УК России, а наказание может обернуться реальным сроком лишения свободы до 4 лет.

Напомним, ранее алтайские пограничники сообщали об увеличении потока экстремистской литературы из Казахстана. Только с начала 2019 года они выявили более 10 экземпляров запрещённых печатных изданий.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана