Свыше 30 человек пострадали в ДТП на Кубе

Сан-Хуан и Мартинес, Куба, , 09:31 — REGNUM На Кубе произошла крупная дорожно-транспортная авария. Два грузовика столкнулись на западе страны накануне рано утром, 21 апреля. Об этом сообщает местное издание Guerrillero.

Читайте также: Автобус с иностранными туристами опрокинулся на Кубе: более 30 пострадавших

Инцидент произошёл в муниципалитете Сан-Хуан и Мартинес в провинции Пинар-дель-Рио. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили более трёх десятков человек. Сообщается о 20 пострадавших взрослых и 12 детях.

https://www.facebook.com/guerrillero.cu/posts/2424690250888091

Все они были экстренно госпитализированы в медучреждения. Среди пострадавших — несовершеннолетние дети до 18 лет, самому маленькому пациенту всего полтора года.

Специалисты национальной полиции выясняют причину автоаварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года на Кубе в городе Гуантанамо опрокинулся пассажирский автобус, направлявшийся в Гавану. Водитель, пытаясь обогнать другой автомобиль, не справился с управлением. В результате пострадали свыше 30 человек, в том числе двое детей.