В Югре доцент кафедры вуза обвиняется в присвоении 1,3 млн рублей

Сургут, Югра, , 09:54 — REGNUM В Югре доцент кафедры физической культуры Сургутского государственного университета обвиняется в мошенничестве и присвоении вверенного имущества. По версии следствия преподаватель нанёс бюджету ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствие полагает, что с 2012 года доцент кафедры физической культуры Сургутского государственного университета ежегодно предоставлял в бухгалтерию вуза сфальсифицированные сведения о проведенных учебно-тренировочных сборах со студентами в другом регионе России. При этом он получал денежную компенсацию на поездки, которой распоряжался по своему усмотрению, причинив бюджету ущерб на сумму свыше 1,3 млн. рублей.

Преподаватель обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества»). Максимальный размер наказания в таких случаях подразумевает шесть лет лишения свободы.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.