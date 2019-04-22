Нарушитель украино-словацкой границы скрылся от пограничников

Мукачево, Украина, , 08:37 — REGNUM На границе между Украиной и Словакией в районе пункта пропуска «Ужгород — Вышне Немецке» мужчина на автомобиле прорвал кордон и скрылся от полиции, сообщил 20 апреля закарпатский ресурс Mukachevo.net.

Инцидент произошёл на словацкой стороне. Мужчина скрылся от правоохранителей, опасаясь проверки автомобиля.

Словацкие пограничники бросились догонять беглеца, но нашли лишь его автомобиль в селе Орехово, в пяти километрах от границы. Как выяснилось, у машины отказал двигатель. Во время обыска автомобиля были обнаружены сигареты без акцизных марок и янтарь.

Поиски мужчины продолжаются.

Журналисты отметили, что на украинской границе не осведомлены о данном инциденте, хотя подозреваемый ехал с Украины и беспрепятственно преодолел украинскую границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники спугнули группу лиц, переносивших в направлении границы 36 ящиков с сигаретами.

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