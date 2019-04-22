Названа предварительная сумма ущерба от пожаров в Забайкалье

Чита, , 08:15 — REGNUM ГУ МЧС по Забайкальскому краю обнародовало предварительные данные о сумме ущерба, нанесённого региону степными пожарами, произошедшими 19−20 апреля 2019 года. Согласно официальной информации, уничтоженные 111 домов и 59 надворных построек оцениваются в 280 миллионов рублей.

Также спасатели уточнили полыхавшие в прошедшие выходные территории: это 17 населённых пунктов в восьми муниципальных образованиях (ранее говорилось о 14). Пострадали: с. Среднеаргунск, с. Целинный, г. Балей, г. Борзя, с. Унда, с. Хада-Булак, с. Тасырхой, с. Чиндант-2, с. Чиндагатай, с. Шара, с. Шаракан, с. Усть-Ималка, с. Бырка, п. Гарда, с. Дылбырхей, с. Цугол, с. Верхние Ключи. По оперативным данным, социально значимые объекты не пострадали.

Напомним, пожары в Забайкалье пришли после значительного потепления и штормового ветра. Пострадавшим (их насчитывается уже более 600) власти готовятся выплатить единовременную компенсацию. Несмотря на то, что все возгорания сейчас полностью ликвидированы, в регионе продолжает действовать режим ЧС, а прогноз погоды остаётся неблагоприятным: сильный ветер и снег.