Мехико, , 07:57 — REGNUM

Исполнительный секретариат национальной системы общественной безопасности Мексики опубликовал данные, согласно которым в первом квартале 2019 года было зарегистрировано 8 тыс. 493 убийства, сообщает 22 апреля Al Jazeera.

Данный показатель на 9,6% выше, чем в 2018 году за аналогичный период. 2018 год в стране был признан самым жестоким за всю историю Мексики, тогда было убито 33 тыс. 500 человек — самый крупный показатель с 1997 года, когда впервые начал проводиться учет данного показателя.

В качестве меры по борьбе с организованной преступностью власти страны намерены провести реформу правоохранительных органов, возложив на них некоторые функции военных.

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