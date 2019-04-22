В Омске следствие взялось за котлован, в котором гибнут дети

Омск, , 07:54 — REGNUM В Омске следователи устанавливают владельца земельного участка, на котором находится котлован, где 20 апреля утонули двое детей. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 апреля, в областном следственном управлении СКР, следователи просят откликнуться очевидцев несчастного случая.

По предварительным данным, между несовершеннолетними, гулявшими в районе улицы 6-я Крайняя около искусственного котлована в коттеджном поселке, произошёл спор. Они поспорили, можно ли перейти по тонкому льду на противоположный берег. Трое из ребят остались на берегу, а двое зашли на лёд и через несколько метров провалились в воду.

На крики о помощи сбежались прохожие. Используя верёвку, они помогли стоявшим на берегу подросткам вытащить из воды одного из мальчиков. А случайно оказавшийся рядом 14-летний подросток кинулся в воду, чтобы спасти восьмилетнего мальчика. Но они оба утонули.

В настоящее время спасённый находится в больнице в состоянии средней тяжести. Следователи устанавливают владельца земельного участка, на котором находится котлован, вырытый более 10 лет назад. Летом местные жители использовали его как место отдыха.

Также следствие проверяет информацию о том, что в этот же день помощь потребовалась ещё двум несовершеннолетним, провалившимся под лёд в этом же месте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, 20 апреля четверо детей провалились под лёд в Омске, двое из них утонули.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности»).

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