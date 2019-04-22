Природа готовит очередной «сюрприз» для Забайкалья

Чита, , 07:59 — REGNUM Забайкальские спасатели обнародовали оперативное предупреждение в связи с непогодой. После шторма, спровоцировавшего масштабные пожары, в регион пришло похолодание, но порывы ветра 22 и 23 апреля могут достигать до 18−23 метров в секунду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поэтому к ликвидации возможных возгораний при ухудшении обстановки в Забайкальском крае готова масштабная группировка сил и средств. Судя по официальному сообщению ГУ МЧС по Забайкальскому краю, речь идёт о 835 сотрудниках, 111 единицах техники, девяти пожарных поездах и четырёх авиасудах.

«Для пострадавшего населения развернут пункт временного размещения вместимостью 100 человек в селе Шара Александрово-Заводского района. В этом пункте размещено восемь человек. Остальные пострадавшие размещены у родственников и знакомых», — поясняют спасатели.

Тем временем краевое ГИБДД предупредило водителей о мокром снеге с дождём в шести районах Забайкальского края: Карымском, Читинском, Агинском, Могойтуйском, Оловяннинском и Хилокском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в результате шквалистого ветра и палов в Забайкалье начались степные пожары. Многие из них перекинулись на населённые пункты и чабанские стоянки. В огне сгорели тысячи домашних животных и птиц, разрушено более 100 строений. Более 600 человек потеряли своё имущество. Термические ожоги получили 29 человек. В регионе действует режим ЧС.