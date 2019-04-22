Из-за змей президент Либерии был вынужден покинуть свою канцелярию – СМИ

Монровия, , 07:50 — REGNUM Президенту Либерии Джорджу Веа из-за змей пришлось работать из личной резиденции. Об этом, как передает ВВС Africa, рассказал пресс-секретарь Смит Тоби.

По его словам, 17 апреля в здании министерства иностранных дел страны были найдены две черные змеи. Вплоть до 22 апреля всем сотрудникам было постановлено не заходить внутрь здания.

«В министерстве иностранных дел размещается канцелярия президента, поэтому оно выпустило внутреннее оповещение, призывающее персонал не выходить на работу на время проведения фумигации», — заявил Тоби.

Канцелярия президента находится в здании министерства иностранных дел с 2006 года, тогда резиденция президента сгорела.