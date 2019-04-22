В Забайкалье насчитали уже более 600 пострадавших от пожаров

Чита, , 07:36 — REGNUM От масштабных пожаров в Забайкалье пострадали 660 человек, из которых 546 уже внесли в списки на получение компенсации, сообщает сегодня, 22 апреля, ИА «Чита.ру» со ссылкой на слова вице-премьера краевого правительства Аягму Ванчикову по итогам оперативного совещания у врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

Начиная совещание, глава края подчеркнул, что от пожаров особо пострадали 11 населённых пунктов и сейчас крайне важно своевременно и правильно осуществлять работу, направленную в первую очередь на ликвидацию пожаров и недопущение новых возгораний.

Обращаясь к представителям законодательных органов, Александр Осипов попросил организовать работу по контролю действий органов исполнительной власти.

«Главная задача — чтобы интересы всех пострадавших людей оказались в зоне внимания, решения принимались соответствующие. Помощь должны быть оказана каждому. Если складывается такая ситуация, что проблема остаётся незамеченной, — обращать на неё внимание исполнительной власти», — пояснил врио губернатора.

Анализируя произошедшее, он признал, что на ситуации с пожарами сказались ошибки в организации, допущенные ранее:

«Необходимо оперативно исправлять ситуацию: мусор должен быть потушен, убраны порубочные остатки, в надлежащем состоянии должны находиться электросети, нужно не допускать неосторожных действий с огнём. Работу выполнить по всем аспектам, которые способствуют возникновению пожаров».

Также Александр Осипов поблагодарил всех, кто помогает оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, степные пожары в Забайкалье пришли 19 апреля вместе с палами и штормовым ветром. Огонь уничтожил более 100 строений, тысячи домашних животных и птиц. Человеческих жертв удалось избежать, но от термических ожогов пострадали 29 человек, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. В регионе действует режим ЧС.