ВСУ обстреляли три населённых пункта в ЛНР

Луганск, , 07:15 — REGNUM За минувшие сутки территория ЛНР пять раз подверглась обстрелам со стороны украинских силовиков, заявили 22 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново, Лозовое и Фрунзе.

По Калиново боевики ВСУ выпустили 28 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП и стрелковое оружие.

В направлении Лозового также применялось вооружение БМП и гранатомёты РПГ.

По Фрунзе украинские силовики выпустили шесть мин калибра 82 мм, а также использовали гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ЛНР около 21 единицы боеприпасов, применив, в частности, миномёты калибра 120 мм. Использование артиллерии калибра свыше 100 мм запрещено Минскими соглашениями.

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