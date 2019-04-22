Восемь рыбаков пропали без вести в результате крушения лодки на юге Китая

Гуанчжоу, Китай, , 06:44 — REGNUM Спасатели занимаются поиском восьми рыбаков, включая троих из Макао, которые пропали без вести в устье реки Чжуцзян на юге Китая более двух дней назад, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Затонувшая лодка была обнаружена ночью 20 апреля на глубине 20 метров под водой. Для поиска и спасения рыбаков на место были направлены аквалангисты. Затонувшая деревянная лодка принадлежала жителю Макао, а на ее борту находилось восемь человек на момент трагедии ночью с 18 на 19 апреля.

Длина лодки составляет 25 метров, а ширина — 6,56 метров. Спасатели сообщили, что для установления местонахождения затонувшей лодки были направлены самолеты и корабли, которые прочесывали море в радиусе 600 кв. километров. Также использовались сонары и дайверы для установления точного местонахождения лодки. В операции также приняли участие специалисты из Гонконга и Макаю

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