Понедельник, 22 Апреля 2019 года
06:46:08 МСК

Восемь рыбаков пропали без вести в результате крушения лодки на юге Китая

Происшествия

Затонувшая лодка была обнаружена ночью 20 апреля на глубине 20 метров под водой

Гуанчжоу, Китай, 22 апреля 2019, 06:44 — REGNUM  Спасатели занимаются поиском восьми рыбаков, включая троих из Макао, которые пропали без вести в устье реки Чжуцзян на юге Китая более двух дней назад, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Затонувшая лодка была обнаружена ночью 20 апреля на глубине 20 метров под водой. Для поиска и спасения рыбаков на место были направлены аквалангисты. Затонувшая деревянная лодка принадлежала жителю Макао, а на ее борту находилось восемь человек на момент трагедии ночью с 18 на 19 апреля.

Длина лодки составляет 25 метров, а ширина — 6,56 метров. Спасатели сообщили, что для установления местонахождения затонувшей лодки были направлены самолеты и корабли, которые прочесывали море в радиусе 600 кв. километров. Также использовались сонары и дайверы для установления точного местонахождения лодки. В операции также приняли участие специалисты из Гонконга и Макаю

Читайте ранее в этом сюжете: В провинции Хэбэй на севере Китая в реке потонула лодка, есть жертвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кораблекрушения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить