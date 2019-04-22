В Забайкалье от пожаров погибли тысячи домашних животных и птиц

Чита, , 06:45 — REGNUM В Забайкалье продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый масштабными степными пожарами. По данным регионального министерства сельского хозяйства, огнём уничтожены более 3,6 тысячи домашних животных (коровы, овцы, козы, свиньи и лошади) и более 470 голов птицы.

«Часть животных разбрелись по степи. Владельцы их разыскивают», — отмечают чиновники.

Помимо уточнения списка погибших сельхозживотных, в министерстве для выплаты компенсаций предстоит оценить количество сгоревшей техники, жилых домов, хозяйственных построек и других материальных ресурсов.

«Ветеринарная служба приступила к оформлению актов о выбытии животных. Ожидается приезд из Москвы специалистов Россельхозцентра, которые окажут помощь в подготовке документов по возмещению ущерба хозяйствам, проведут обследование пострадавших агропредприятий», — пояснили в региональном минсельхозе.

Напомним, масштабные пожары в Забайкалье пришли 19 апреля вместе со шквалистым ветром и потеплением. Огнём уничтожены более 100 строений 14 населённых пунктов, расположенных в восьми районах края. Термические ожоги получили 29 человек, около 400 остались без крова. В регионе действует режим ЧС.