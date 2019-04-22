Шэньчжэнь, Китай, , 06:36 — REGNUM

Тело второго человека, числившегося пропавшим без вести в результате обвала грунта в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, было найдено спасателями, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в индустриальном парке городского района Наньшань в результате размывания грунта сильными ливнями. Временный барак обрушился в результате размытия грунта. Погребенными под завалами оказались два человека.

К 16:40 по местному времени было найдено тело ребенка, а к 19:20 — тело мужчины. Продолжается расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля на обширные территории Китая обрушились сильные ливни, в результате чего в результате схода селевого потока в городе Чунцине без вести пропали четыре человека.

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