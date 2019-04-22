Лесной пожар в горах Лунчи в 10 км от центра Куньмина в Китае был потушен

Куньмин, Китай, , 06:28 — REGNUM Лесной пожар, разгоревшийся в столице провинции Юньнань на юго-западе Китая городе Куньмине, был потушен, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Пожар был потушен к 16:26 по местному времени 20 апреля. К тому моменту пламя успело распространиться на 19 гектаров леса. Более 1000 пожарных, один вертолет и 100 пожарных машин занимались тушением пламени на месте.

Пожар начался около 18:00 по местному времени 19 апреля в горах Лунчи в 10 км от центра Куньмина. В настоящее время проводится расследования причин возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в провинции Ляонин на северо-востоке Китая также был почти полностью потушен пожарными 19 апреля. Пожар был настолько серьезным, что в его тушении принимало участие 4 тыс. человек и еще 11 тыс. были вынуждены эвакуироваться в безопасное место.

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