Шэньчжэнь, Китай, , 06:22 — REGNUM

Один ребенок погиб и еще один человек оказался замурован после обвала грунта в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Обвал произошел около 14:00 по местному времени 20 апреля в индустриальном парке в городском районе Наньшань. Под завалом оказалось одно здание. Тогда стало известно о двух пропавших без вести.

К 16:40 по местному времени стало известно о том, что числившийся пропавшим без вести ребенок был найден мёртвым. Пожарные и спасатели продолжают поиски еще одного пропавшего без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате схода сели в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая без вести пропало четыре человека, ведутся поиски.

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