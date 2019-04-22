В Казани пожар погубил семью из шести человек

Казань, , 06:04 — REGNUM Трое взрослых и трое детей найдены погибшими в одноэтажном доме, сгоревшем в Казани в ночь на 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарии.

Сообщение о пожаре на улице Пестеля поступило в экстренные службы 21 апреля в 23:33 по местному времени (совпадает с мск). Прибывшие пожарные застали полыхающим кирпичный одноэтажный дом, где жила семья из шести человек. Открытое горение ликвидировали в 00:25.

В жилище были обнаружены тела 34-летнего мужчины, 36-летней и 64-летней женщин, а также погибшие дети: мальчики 9 и 11 лет и девятимесячная девочка. Предварительная версия пожара связана с электрической техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в многоквартирном доме в Казани произошел сильный хлопок газа и пожар. Пострадал один человек.

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