Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 260 человек

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 05:06 — REGNUM Восемь взрывов на Шри-Ланке унесли жизни 262 человек. Об увеличении числа погибших сообщает телеканал News 1st.

Пострадали при взрывах 452 человека. Ранее сообщалось о 215 погибших и 450 раненых.

Взрывы прогремели на территории островного государства 21 апреля, в день католической Пасхи. Шесть взрывов произошли в храмах в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, а также в трех гостиницах. Затем взрывы произошли на западе страны и в пригороде Коломбо.

Как сообщало ИА REGNUM, среди погибших при взрывах на Шри-Ланке были иностранцы, включая граждан Китая, Великобритании, Японии, Турции. Российских граждан в числе погибших нет. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одно из террористических организаций.

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