Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Тбилиси, , 02:13 — REGNUM Протесты жителей Панкисского ущелья на севере Грузии, недовольных строительством ГЭС, сопровождались столкновениями с полицией. Видеозапись одного из инцидентов опубликована на канале Ruptly в Youtube.

В кадре оказалась толпа протестующих, включая пожилых женщин, нападающих на стражей порядка. Местные жители бросают в полицейских камнями и другими предметами, наносят удары по их защитным щитам, громко возмущаются происходящим.

На записи видно, что полицейские не применяют силу, а только укрываются от ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции. По факту нападения на правоохранителей возбуждено уголовное дело.

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