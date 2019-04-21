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По факту столкновений в Панкисском ущелье Грузии возбуждено дело

Происшествия

Всего в результате беспорядков пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции

По факту столкновений в Панкисском ущелье Грузии возбуждено дело
Иллюстрация: Mrdi.gov.ge
Пострадавший грузинский полицейский в больнице

Тбилиси, 21 апреля 2019, 23:40 — REGNUM  По факту столкновений между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов в Панкисском ущелье Грузии возбуждено уголовное. Об этом сообщили в воскресенье, 21 апреля, в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Грузии.

«МВД Грузии начало расследование фактов нападения на полицейских и повреждения полицейского имущества в Панкисском ущелье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в результате беспорядков пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.

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Как передавало ИА REGNUM, столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошли в Панкисском ущелье в Грузии 21 апреля. Местные жители выступают против начала строительства малой ГЭС «Хадори-3».

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