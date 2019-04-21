27 человек пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье Грузии

Тбилиси, , 19:39 — REGNUM Более 20 человек пострадали во время столкновений в Панкисском ущелье в Грузии. Об этом заявил замглавы Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, заявление которого обнародовано на сайте ведомства.

«По нашей информации, скорая медицинская помощь была оказана 27 людям, в том числе 12 местным жителям и 15 сотрудникам спецназа, — сказал Челидзе. — Восемь пострадавших сотрудников МВД переведены в клиники».

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля в Панкисском ущелье в Грузии произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими. Местные жители выступают против строительства малой ГЭС «Хадори-3».

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