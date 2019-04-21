В Калужской области разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

Калуга, , 19:06 — REGNUM 20 апреля 2019 года в правоохранительные органы Калужской области поступило сообщение из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Детство», расположенного в Перемышльском районе, об исчезновении 10-летней девочки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По данным следствия, девочка, являющая с её слов гражданкой иностранного государства, была помещена в центр «Детство» в августе 2018 года по инициативе органов полиции, как безнадзорная ввиду того, что она была оставлена своей матерью в помещении полиции в Калуге без документов.

Ребёнок предположительно был увезен из центра «Детство» ближайшими родственниками (отцом или бабушкой).

Следователи провели ряд осмотров, изъяли видео камер видеонаблюдения, личное дело и вещи ребенка, другие документы, допросили работников центра, других свидетелей, направили поручение в орган дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершеннолетней.

Между тем, в ходе телефонного разговора с отцом ребенка мужчина подтвердил нахождение дочери с бабушкой и намерение вывезти девочку за пределы России.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» .2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Читайте также: В Перу найдена живой пропавшая дочь высокопоставленного судьи