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На Украине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть жертвы

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 21 апреля, возле села Крупа Луцкого района

Киев, 21 апреля 2019, 18:21 — REGNUM  На Украине столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщил заведующий оперативной диспетчерской Волынского областного центра медицинской помощи Андрей Абрамов информационному агентству «Волынские Новости».

ДТП произошло в воскресенье, 21 апреля, возле села Крупа Луцкого района. По последним данным, в результате аварии погибли три человека, еще 16 получили различные травмы.

«Пассажирский автобус «Луцк-Тернополь» совершил столкновение с легковым автомобилем Renault Kangoo», — уточнил Абрамов.

В настоящее время выясняются причины ДТП.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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