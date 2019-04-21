На Украине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть жертвы

Киев, , 18:21 — REGNUM На Украине столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщил заведующий оперативной диспетчерской Волынского областного центра медицинской помощи Андрей Абрамов информационному агентству «Волынские Новости».

ДТП произошло в воскресенье, 21 апреля, возле села Крупа Луцкого района. По последним данным, в результате аварии погибли три человека, еще 16 получили различные травмы.

«Пассажирский автобус «Луцк-Тернополь» совершил столкновение с легковым автомобилем Renault Kangoo», — уточнил Абрамов.

В настоящее время выясняются причины ДТП.

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