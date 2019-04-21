В Архангельской области погибли четыре рыбака, провалившись под лед

Архангельск, , 18:09 — REGNUM На озере Лаче в Каргопольском районе Архангельской области сегодня утонули рыбаки. Об этом стало известно после того, как инспекторы ГИМС в ходе патрулирования обнаружили рыбацкие вещи, плавающие в полынье на озере и ведущую к ней колею от мотобуксировщика.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ГУ МЧС по Архангельской области и НАО, об обнаружении вещей сразу были поставлены в известность правоохранительные органы, и после проведения дознания удалось провести реконструкцию событий.

Рано утром четверо местных жителей отправились на рыбалку. Известно, что среди них было двое врачей Каргопольской ЦРБ, молодой человек 1989 г.р. С рассветом они сели в сани и направились на лёд озера Лаче при помощи мотобуксирощика. Все вместе они заехали в полынью, выбраться никто не смог. Свидетелей происшествия не было.

В МЧС напомнили, что все водные объекты в Архангельской области готовятся к разрушению льда, на ряде рек идёт ледоход. Рыбалка на льду стала смертельно опасным мероприятием, повсеместно в Архангельской области действует запрет выхода на лёд.