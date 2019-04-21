Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
18:12:46 МСК

В Архангельской области погибли четыре рыбака, провалившись под лед

Происшествия

Среди погибших — двое врачей Каргопольской ЦРБ

В Архангельской области погибли четыре рыбака, провалившись под лед
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Архангельск, 21 апреля 2019, 18:09 — REGNUM  На озере Лаче в Каргопольском районе Архангельской области сегодня утонули рыбаки. Об этом стало известно после того, как инспекторы ГИМС в ходе патрулирования обнаружили рыбацкие вещи, плавающие в полынье на озере и ведущую к ней колею от мотобуксировщика.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ГУ МЧС по Архангельской области и НАО, об обнаружении вещей сразу были поставлены в известность правоохранительные органы, и после проведения дознания удалось провести реконструкцию событий.

Рано утром четверо местных жителей отправились на рыбалку. Известно, что среди них было двое врачей Каргопольской ЦРБ, молодой человек 1989 г.р. С рассветом они сели в сани и направились на лёд озера Лаче при помощи мотобуксирощика. Все вместе они заехали в полынью, выбраться никто не смог. Свидетелей происшествия не было.

В МЧС напомнили, что все водные объекты в Архангельской области готовятся к разрушению льда, на ряде рек идёт ледоход. Рыбалка на льду стала смертельно опасным мероприятием, повсеместно в Архангельской области действует запрет выхода на лёд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить