В Калуге осужден мужчина за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Калуга, , 17:13 — REGNUM К одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года приговорён судом 37 летний житель Калуги за незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Калужской области, судом было установлено, что злоумышленник, используя информационно-коммуникационную сеть интернет заказал для личного пользования макеты автомата Калашникова, пистолета Шпагина образца 1941 года, пистолета Судаева образца 1943 года, три пистолета Макарова (ПМ), а также 112 патронов.

Всё оружие и боеприпасы калужанин приобретал как макеты, так как хотел украсить ими комнату своей квартиры. Между тем, внимательно осмотрев оружие и боеприпасы, мужчина понял, что они являются огнестрельными. Приобретенное оружие и боеприпасы мужчина незаконно хранил по месту своего жительства, не имея на это специального разрешения (лицензии). Домашний арсенал был изъят следственно — оперативной группой УФСБ России по Калужской области в ходе проведенного обследования жилого помещения.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о возможности назначения подсудимому, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, наказания не связанного с реальным лишением свободы.

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