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Под Калугой в реке нашли тело неизвестного мужчины

Происшествия

«Следствием проводятся мероприятия»

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Под Калугой в реке нашли тело неизвестного мужчины
Иллюстрация: Kaluga.sledcom.ru
Мест происшествия

Калуга, 21 апреля 2019, 16:12 — REGNUM  В реке Оке, по направлению течения со стороны города Калуги, обнаружено тело неизвестного мужчины с цветной татуировкой на левой руке. Об этом 21 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ К России по Калужской области Виктория Суконкина.

Труп нашли вблизи села Ахлебинино Перемышльского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области организовано проведение процессуальной проверки.

Суконкина уточнила, что в рамках начатой проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить криминальный характер найденного тела, а также возраст погибшего.

«Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление личности неизвестного мужчины, опрашиваются очевидцы, — сказала Суконкина. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Между тем, обнаруженный в реке мужчина был одет в синие джинсы, кофту серого цвета, кроссовки с синими матерчатыми вставками. Ему на вид 30−40 лет, возможно проживал в Калуге.

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