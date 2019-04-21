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В Казахстане упал легкомоторный самолет, есть жертвы

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 21 апреля, на аэродроме Балапан

Караганда, Казахстан, 21 апреля 2019, 16:06 — REGNUM  Легкомоторный самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полёта в Караганде. Об этом сообщается на странице Комитета гражданской авиации Казахстана в соцсети Facebook.

ЧП произошло в воскресенье, 21 апреля, на аэродроме Балапан. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека (инструктор и пилот).

«Произошла катастрофа воздушного судна лёгкой авиации тип FK14 «Полярис» на аэродроме Балапан, — говорится в сообщении. — … По данному авиационному происшествию … начато расследование».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Авиапроисшествия
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