Интерпол предложил помощь в расследовании терактов на Шри-Ланке

Коломбо, Шри-Ланка, , 16:03 — REGNUM Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток предложил помощь в расследовании терактов, совершённых на Шри-Ланке 21 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Интерпола в социальной сети Twitter.

В сообщении говорится, что Юрген Шток от лица Интерпола решительно осудил чудовищные террористические атаки и предложил национальным структурам Шри-Ланки помощь в расследовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в нескольких городах Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Террористическим атакам подверглись отели, а также католические церкви, в которых в это время проходили пасхальные службы.

Согласно последним данным местного издания Ada Deranaсо, число жертв терактов достигло 207 человек.

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