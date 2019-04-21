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При столкновениях в Панкисском ущелье пострадали 15 грузинских полицейских

Происшествия

Конфликт возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3»

Тбилиси, 21 апреля 2019, 15:56 — REGNUM  В ходе столкновений между грузинскими правоохранительными органами и местными жителями в Панкисском ущелье пострадали 15 сотрудников полиции. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные жители выступают против строительства в Панкисском ущелье малой ГЭС «Хадори-3». В ходе акции протестующие местные жители начали бросать камни в присутствующих представителей правоохранительных органов.

По словам Гахария, пострадали 15 полицейских.

«Когда у МВД есть 15 пострадавших служащих, когда горят тракторы и техника, надо заботиться о другом, о ситуации в связи с ГЭС поговорим потом», — сказал министр внутренних дел, который лично прибыл на место происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии произошли столкновения на акции протеста против строительства ГЭС

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Политическая жизнь Грузии
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