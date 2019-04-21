Нижний Новгород, , 15:26 — REGNUM

Три человека погибли, один пострадал при пожаре, вспыхнувшем в автомобильном вагончике (кунге) в Нижегородской области. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 09:36 по местному времени (06:36 мск). Пожар произошёл на территории садового товарищества «Дубравный» в посёлке Дубки Володарского района.

Загорелся автомобильный кунг, в котором находились люди. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Из четверых человек, находившихся в кунге, трое погибли, одной женщине удалось выбраться. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы.

Для ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава и пять единиц техники.

По факту пожара, приведшего к гибели людей, начата доследственная проверка. По предварительным данным, четыре жителя города Дзержинск прибыли накануне в садовое товарищество для отдыха. Для обогрева в вагончике они использовали печное отопление. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUMсообщало о пожаре в Кемеровской области, в результате которого погибли три человека. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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