Москва, , 14:34 — REGNUM

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) считает, что серия взрывов на острове Шри-Ланка — это целенаправленная атака террористов против христианства. Об этом Пушков написал сегодня, 21 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Распятие (сс) Didgeman

«Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства», — написал Пушков.

В МИД РФ также заявили, что тем террористам, которые устроили данную серию терактов «нет и не может быть оправдания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Сперва ранним утром, почти одновременно прогремели шесть взрывов. Бомбы взорвались в трёх католических церквях в тот момент, когда там шли пасхальные службы, а также в трёх отелях класса «люкс».

Спустя какое-то время прогремел взрыв, а районе зоопарка, который расположен в пригороде столицы Шри-Ланки городе Коломбо. После этого прогремел восьмой взрыв — в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

На данный момент число погибших достигло 185 человек. Счет раненных идёт на сотни.

При этом ни одна из террористических организаций не взяла на себя отвественно за произошедшее.