Пять автобусов столкнулись в Гонконге, пострадали как минимум 20 человек

Гонконг, Китай, , 14:34 — REGNUM По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с пятью автобусами в Гонконге. Об этом 21 апреля сообщает газета South China Morning Post.

Авария произошла около 16:00 по местному времени (около 11:00 мск). Автобусы, двигающиеся в сторону международного аэропорта, последовательно столкнулись на одном из главных мостов.

При столкновении получили травмы как минимум 20 человек. Информации о погибших не поступало. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в японском городе Кобе. Пассажирский автобус совершил наезд на группу пешеходов. При аварии погиб один человек, семеро пострадали.

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