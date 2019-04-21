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Правительство РФ выразило соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке

Происшествия

21 апреля в нескольких городах Шри-Ланки прогремела серия взрывов

Коломбо, Шри-Ланка, 21 апреля 2019, 14:26 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе от имени российского правительства в связи с серией террористических актов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Медведев назвал серию взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, варварским преступлением, которому не может быть оправдания. Он заверил, что в России разделяют скорбь ланкийского народа и попросил Викрамасингхе передать слова сочувствия и сопереживания родственникам погибших.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене. Путин отметил, что исполнители и заказчики этого преступления должны понести заслуженное наказание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в нескольких зданиях на Шри-Ланке, включая церкви и отели, прогремели восемь взрывов. Местные издания отмечают, что количество жертв превысило 185 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Шри-Ланки поручил применить «жесткие меры» к виновникам взрывов

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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