Мужчину, задержанного у посольства Венесуэлы, госпитализировали

Москва, , 13:47 — REGNUM Мужчину, просидевшего полдня на крыше посольства Венесуэлы в Москве, госпитализировали. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По предварительной информации, гражданин госпитализирован в психиатрическую клинику, где специалисты дадут заключение о его состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неизвестном мужчине, который с палкой забрался на крышу посольства Венесуэлы в Москве и просидел там несколько часов с неясными целями.

Сотрудникам полиции удалось уговорить гражданина спуститься на землю, после чего он был задержан и передан медикам.

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