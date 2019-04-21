Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
13:47:32 МСК

Мужчину, задержанного у посольства Венесуэлы, госпитализировали

Происшествия

Гражданина увезли в психиатрическую клинику

Москва, 21 апреля 2019, 13:47 — REGNUM  Мужчину, просидевшего полдня на крыше посольства Венесуэлы в Москве, госпитализировали. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По предварительной информации, гражданин госпитализирован в психиатрическую клинику, где специалисты дадут заключение о его состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неизвестном мужчине, который с палкой забрался на крышу посольства Венесуэлы в Москве и просидел там несколько часов с неясными целями.

Сотрудникам полиции удалось уговорить гражданина спуститься на землю, после чего он был задержан и передан медикам.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция задержала мужчину, взобравшегося на крышу посольства Венесуэлы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с невменяемыми людьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить