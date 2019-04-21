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В Грузии произошли столкновения на акции протеста против строительства ГЭС

Происшествия

На место происшествия замминистра внутренних дел Грузии

Тбилиси, 21 апреля 2019, 13:39 — REGNUM  В результате столкновений на акции протеста против строительства ГЭС в Панкисском ущелье на севере Грузии были госпитализированы два человека. Об этом 21 апреля сообщает грузинская телекомпания «Рустави 2».

Местные жители выступили против строительства в Панкисском ущелье микрогидроэлектростанции «Хадори-3». В ходе акции протестующие начали бросать камни в присутствующих представителей правоохранительных органов.

В ходе стычек с полицией трое протестующих получили ранения, два человека были госпитализированы.

Отмечается, что на место происшествия для урегулирования конфликта прибыл заместитель министра внутренних дел Грузии Кахабер Сабанадзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая гидроэлектростанция «Хадори» в Панкисском ущелье Грузии была сдана в эксплуатацию в 2004 году.

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Политическая жизнь Грузии
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