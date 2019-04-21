СМИ: предотвращён теракт в столице Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 13:33 — REGNUM Как минимум четверо террористов ликвидированы полицией в Саудовской Аравии. Об этом 21 апреля сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Террористы совершили попытку нападения на участок криминальной полиции, расположенный на севере Эр-Рияда в пригороде эль-Зальфа.

По предварительным данным, террористы были вооружены пулемётами, взрывными устройствами и коктейлями Молотова.

О пострадавших и жертвах со стороны полиции либо мирного населения не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибли более 180 человек, в том числе 35 иностранных граждан.

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