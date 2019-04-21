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Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших на Шри-Ланке

Происшествия

«Приношу глубочайшие соболезнования всем тем, кто оказался затронут этими трагическими происшествиями»

Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших на Шри-Ланке
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Тереза Мэй

Лондон, 21 апреля 2019, 13:24 — REGNUM  Своё соболезнование родным и близким многочисленных жертв, погибших от взрывов в нескольких гостиницах и церквях острова Шри-Ланка при праздновании католической Пасхи, выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Соответственное заявление опубликовано 21 апреля в официальном Twitter главы британского кабинета министров.

В своем сообщении Тереза Мэй назвала произошедшие на Шри-Ланке взрывы «поистине» отвратительными.

«Приношу глубочайшие соболезнования всем тем, кто оказался затронут этими трагическими происшествиями», — написала премьер-министр Великобритании.

Также Мэй отметила в своем сообщении, что всем необходимо проводить совместную работу для того, чтобы никто и никогда не испытывал страха при исповедовании своей веры.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее с осуждением терактов на Шри-Ланке выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который заявил, что в этом случае мотив террористов не имеет значения.

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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