Власти Мексики обвинили патрули США в запугивании мигрантов

Мехико, , 13:18 — REGNUM Американских «дружинников» обвинило в вымогательствах и запугивании мигрантов правительство Мексики. Об этом говорится 21 апреля в заявлении мексиканского МИД.

Как сказано в заявлении, правительство Мексики выразило озабоченность действиями по запугиванию и вымогательствам у мигрантов со стороны так называемых американских «дружинников», которые отмечаются на границе штата Нью-Мексико.

В МИД пояснили, что мероприятия по обеспечению безопасности, проводящиеся вне законных структур США, могут нести угрозу мигрантам.

Кроме того, МИД отметил, что такие действия патрулей в отношении мигрирующих либо просящих убежища граждан могут быть расценены как нарушение прав человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изучении администрацией США возможностей по высылке мигрантов, прибывших в страну нелегально в так называемые «города-убежища».

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