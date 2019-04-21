Полиция задержала мужчину, взобравшегося на крышу посольства Венесуэлы

Москва, , 12:58 — REGNUM Мужчина, забравшийся на крышу посольства Венесуэлы в Москве, задержан полицией. Об этом 21 апреля сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестный мужчина провёл на крыше здания всё утро с неясными пока целями. Сотрудники полиции уговаривали его слезть, но гражданин не реагировал. В какой-то момент он всё-таки поддался уговорам полицейских и спрыгнул на землю.

В настоящее время мужчина задержан, его осматривают подъехавшие на место происшествия медики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неизвестном мужчине, который взобрался с палкой в руках на крышу посольства Венесуэлы во 2-м Троицком переулке в Москве. Сидя на крыше мужчина созванивался со знакомыми и не реагировал на обращения полицейских.

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