На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв

Коломбо, Шри-Ланка, , 12:32 — REGNUM В столице Шри-Ланки Коломбо прогремел взрыв, ставший восьмым в серии атак 21 апреля. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на представителя местной полиции.

Утром в церквях и отелях нескольких городов Шри-Ланки прогремели шесть взрывов. Некоторое время спустя на отель в южном пригороде Коломбо обрушилась седьмая атака. Около 12:00 в столице Шри-Ланки прогремел ещё один взрыв, ставший восьмым по счёту.

Министр обороны Шри-Ланки приказал ввести комендантский час.

По данным местных СМИ, число жертв первых шести взрывов достигло 185 человек.

С осуждениями атак выступил ряд политиков, включая премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с серией взрывов.

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