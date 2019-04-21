В Париже 220 участников акций «желтых жилетов» помещено под стражу

Париж, , 12:27 — REGNUM 220 участников акций «желтых жилетов» в столице Франции помещено 20 апреля под стражу, сообщает 21 апреля прокуратура Парижа.

При этом, по данным МВД Франции, по всей стране задержано 249 участников акций, а в отношении свыше 21 тысячи протестующих были проведены проверки на предмет обнаружения оружия или могущих служить таковым предметов.

Также сообщается, что во время очередного общенационального дня протеста с участием «желтых жилетов» было ранено 14 сотрудников полиции и жандармов. Безопасность в стране в этот день обеспечивало 60 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, протесты «желтых жилетов» во Франции начались в ноябре 2018 года и связаны с планами правительства поднять цены на топливо и бензин.