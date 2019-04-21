В столице Шри-Ланки прогремел еще один взрыв

Коломбо, Шри-Ланка, , 12:19 — REGNUM В столице Шри-Ланки Коломбо произошёл ещё один взрыв. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что взрыв произошёл в отеле в южном пригороде Коломбо. При этой атаке, ставшей седьмой в серии взрывов, погибло два человека.

Ранее 21 апреля в нескольких городах Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Были атакованы здания католических храмов и отелей. По данным местных СМИ, общее количество жертв взрывов превышает 185 человек.

С осуждениями взрывов выступили премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с серией взрывов. Путин заверил, что Россия останется надёжным партнёром Шри-Ланки в борьбе с международным терроризмом.

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